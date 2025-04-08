وزير خارجية مالي: الساحل وروسيا يكافحان معا في تحالف ضد الإمبريالية والاستعمار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أبريل 2025 07:27 مساءً - صرح وزير خارجية مالي عبد الله ديوب بأن دول الساحل وروسيا تعملان معا ضمن تحالف لمكافحة الإمبريالية والاستعمار الجديد وسياسات الاخضاع.

وأكد ديوب في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" نشرت اليوم الثلاثاء أن دول تحالف الساحل وروسيا "تتمسك بمبادئ وقيم مشتركة في الساحة الدولية".

وأوضح قائلا: "تعمل دولنا على المستوى الدولي لكي يُسمع صوتها، وللمشاركة في مقاومة الإمبريالية والاستعمار الجديد، ورفض إخضاع دولنا، ومقاومة استغلال مؤسسات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من القضايا الأخرى التي نناضل من أجلها، بما فيها رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

والخميس الماضي استقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظراءه من مالي عبد الله ديوب وبوركينا فاسو كاراموكو جان ماري تراوري والنيجر باكاري ياو سانغاري في موسكو، حيث بحث الوزراء تطور التعاون الأمني بين روسيا ودول الساحل، وغيرها من قضايا التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما فيها التجارة والاقتصاد والثقافة والمجال الإنساني.

جاء في البيان المشترك الصادر عن نتائج المشاورات بين وزراء خارجية روسيا ودول الساحل الثلاث أن الطرفين اتفقا على تعزيز قدرات القوات المشتركة لتحالف دول الساحل من خلال تسهيل حصول التحالف على أحدث المعدات العسكرية عالية الكفاءة، وتوفير التدريب المناسب للكوادر، بهدف ضمان أمن شامل لفضاء تحالف دول الساحل.

وذكر بيان لتحالف دول الساحل، الذي أسسته مالي والنيجر وبوركينا فاسو في سبتمبر 2023، أن اجتماع موسكو الذي عقد بدعوة من وزير الخارجية الروسي، يعد "خطوة مهمة في تعزيز العلاقات بين التحالف وروسيا"، ويظهر "سعي قادة تحالف دول الساحل وروسيا إلى توسيع شراكتهم السياسية والاقتصادية والعسكرية التقنية".