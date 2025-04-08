العالم اليوم - إيلون ماسك يهاجم مستشار ترامب "الأحمق"

انتم الان تتابعون خبر إيلون ماسك يهاجم مستشار ترامب "الأحمق" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 أبريل 2025 07:20 مساءً - وجه مالك شركة تيسلا، إيلون ماسك، الثلاثاء، انتقادات لاذعة إلى بيتر نافارو كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووصفه بالأحمق.

ووصف ماسك، نافارو بأنه "أحمق" و"أكثر غباء من كيس من الطوب".

وكتب الملياردير الأميركي الذي سبق أن اعلن رفضه لسياسة الرسوم الجمركية التي يعتبر نافارو كبير مهندسيها، هذه التعليقات في أسفل مقطع فيديو يظهر فيه نافارو قائلا عن ماسك إنه "ليس صانع سيارات" بل مجرد "جامع للسيارات".

كانت صحيفة الواشنطن بوست الأميركية، قد كشفت، الثلاثاء، أن رئيس شركة تسلا إيلون ماسك، سعى إلى إقناع ترامب بإعادة النظر في الرسوم الجمركية الشاملة على الواردات مطلع الأسبوع الجاري، ولكنه لم يفلح في ذلك.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين القول إن ماسك وجه نداءات شخصية إلى دونالد ترامب لتغيير سياسته التي هزت الأسواق وأثارت انتقادات من قادة الأعمال.

ورغم ذلك، ضاعف ترامب خططه وهدد بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50 بالمئة على الواردات من الصين، إضافة إلى 34 بالمئة التي أعلنها الأسبوع الماضي.

ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قولها في بيان إن ترامب "شكل فريقا رائعا من الموهوبين وذوي الخبرة الذين يطرحون أفكارا مختلفة، ولكن ترامب هو صانع القرار النهائي".