هولندا تستدعى السفير الإسرائيلى لـ”توجيه أسئلة له” بشأن قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أبريل 2025 06:31 مساءً - استدعى وزير الخارجية الهولندي، السفير الإسرائيلي لـ"توجيه أسئلة له" بشأن قطاع غزة، بحسب ما نشرت "سكاي نيوز".

وتدخل غزة "المدينة التي تذوقت كل ألوان الموت"، يومها الـ22 لاستئناف حرب الإبادة التي تنفذها إسرائيل ضد الفلسطينيين، حيث إن الموت هناك ليس حدثًا طارئًا، بل هو رفيق يومي، إما حرقًا تحت نيران الصواريخ، أو جوعًا في طوابير الإغاثة، أو بردًا في خيام اللجوء، وتحت عجلات الجرافات، وعلى أرصفة الانتظار، فهي مدينة لا تتوقف عن النزف، وتبتلعها النيران كل يوم والعالم يغطّ في سبات ثقيل.

كل ذلك وسط استمرار جيش الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي على مناطق عدة في القطاع، مخلفا مزيدا من الشهداء، في حين ناشد بيان مشترك لوكالات الأمم المتحدة قادة العالم التحرك لإنقاذ الفلسطينيين.