العالم اليوم - الزمالك يستبعد زيزو بعد "التأكد" من توقيعه للأهلي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 أبريل 2025 06:24 مساءً - في تطور جديد في قضية لاعب الزمالك أحمد مصطفى زيزو، كشفت مصادر إعلامية أنه جرى استبعاد اللاعب من قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة سيليتنبوش الجنوب أفريقي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد التأكد من توقيعه للنادي الأهلي .

ونقل موقع "يالا كورة" عن مصدر داخل نادي الزمالك أنه جرى استبعاد زيزو من قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة سيليتنبوش، الأربعاء، على ملعب القاهرة الدولي في إياب دور الثمانية من بطولة الكونفدرالية، "بعد التأكد من توقيعه للأهلي".

كانت مصادر مطلعة قد أفادت بأن النادي الأهلي أتم الاتفاق مع أحمد سيد "زيزو" نجم نادي الزمالك، في صفقة مدوية، بداية من الموسم المقبل 2025-2026، بعد التوافق على كافة البنود والشروط التعاقدية بين الطرفين.

وقالت مصادر متعددة، إن والد زيزو ووكيله في ذات الوقت، وقع نيابة عن اللاعب على عقود انتقاله للنادي الأهلي، بشروط جزائية ضخمة في حالة تراجع أي طرف عن إتمام التعاقد.

وأشارت المصادر إلى أن زيزو توجه اليوم، الثلاثاء، إلى السفارة الأميركية بالقاهرة، لاستخراج تأشيرة الولايات المتحدة مبكرا، حتى يتمكن من الذهاب مع فريق النادي الأهلي للمشاركة في مونديال الأندية الصيف المُقبل.

وجرى تداول صور على وسائل الإعلام المصرية لما قيل إنها تأشيرة زيزو إلى الولايات المتحدة.

وتحتضن أميركا مونديال الأندية في الفترة ما بين 14 يونيو إلى 13 يوليو بمشاركة النادي الأهلي في مجموعة تضم بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأميركي.

ويمتلك زيزو عقدا مع نادي الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الجاري، الأمر الذي منحه حق التوقيع لأي نادي آخر منذ شهر يناير الماضي، لينتقل إليه مجانا بداية من الموسم المقبل.

وقال زيزو في تصريحات إذاعية، اليوم، الثلاثاء، إنه يرحب بالانتقال إلى النادي الأهلي، لكنه في الوقت ذاته، يفتح الباب أمام نادي الزمالك لتقديم عروض تجديد التعاقد حتى اللحظة الأخيرة.

ويرفض نادي الزمالك تلبية طلبات زيزو المالية، الأمر الذي دفعه إلى التفاوض مع النادي الأهلي الذي قدم إغراءات مالية ورياضية أبرزها المشاركة مع الفريق في مونديال أميركا، وقيادة حملات إعلانية ضخمة تتعلق بالبطولة ستدر له دخلا إضافيا.

وتأتي التأكيدات رغم بيان نشره زيزو على صفحاته الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، قال فيه إنه لم يوقع لأي نادي سواء داخل أو خارج مصر"، وذلك بعد انتشار أنباء توقيعه للنادي الأهلي الغريم التقليدي للقلعة البيضاء.

وكتب زيزو: "أنا رجل احترم كل الناس، للأسف عدم ردي على المعلومات المغلوطة، كل ساعة خبر عن توقيع أو تجديد عقد زيزو".

وأضاف: "كل واحد يغازل الشريحة التي يريدها من الجمهور بسبب تداول الأخبار، بكل وضوح لم أوقع لأي نادي سواء داخل أو خارج مصر، من حصل على توقيعي يجب عليه إعلان ذلك إن كان كلامه صحيحا".

وتابع: "من لديه دليل على توقيعي لأي نادي عليه أن يوضح ذلك على الملاء، الناس لازم تعرف، أنا أقدر الكيان الكبير الذي ألعب فيه، ولا يمكن أنكر فضله".

وأكمل نجم الزمالك: "لم أكن أريد الحديث عن هذه الأمور، الأمور في الإعلام تسير في اتجاه واحد ولا أحد يتكلم عن حقوقي كلاعب".

وتحدث عن وضعه مع الزمالك: "الناس "الزمالك" تركوني لشهور طويلة ولم يريدوا تجديد عقدي، لي مستحقات متأخرة من مدة ولم يجبني أحد، هذه المرة التجديد في مرحلة متقدمة من عمري، كل واحد لديه أسرة وعليه التزامات".

وأردف زيزو: "لدي عروض مقابلها المالي 5 أضعاف العرض الموجود، ورغم ذلك منتظر كلمة النادي لاعتبارات كثيرة".

وكتب لاعب الزمالك: "زيزو لا يزايد ولا يتاجر، لكن يجب أن يكون الطرف الثاني (الزمالك) يريدني أن استمر، وتكون قيمة الاستجابة تساوي ربع العروض المقدمة لي على الأقل، أنتظر رد النادي لحد آخر يوم في الكونفدرالية.

واختتم كلامه بالقول: "رسالة لمسؤولي الزمالك أتمنى مسألة التجديد تكون بيني وبينكم وليست عن طريق الإعلام، وأنا واضح وما أتحدث فيه هي أمور عادلة حتى نكمل الطريق".