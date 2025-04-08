المفتش العام للجيش الألماني يدعو إلى تسريع تزويد قواته بطائرات مسيرة مزودة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أبريل 2025 05:26 مساءً - دعا المفتش العام للجيش الألماني كارستن بروير، إلى الإسراع في إدخال أنظمة الطائرات المسيرة المزودة برؤوس حربية إلى الجيش، وذلك بعد قرار وزارة الدفاع الألمانية شراء هذه الأنظمة.

وأكد بروير، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن الهدف هو بدء استخدام هذه الأنظمة العام الجاري، مشددا على أهمية التعجيل في تنفيذ هذه الخطوة في ظلل ما أسماه "الوضع التهديدي".

وأوضح بروير أن عملية الشراء ستسد فجوة كبيرة في قدرات القوات المسلحة الألمانية، حيث ستعيد للجيش المرونة اللازمة في المعارك.

وأضاف: "سيتم استخدام أنظمة الأسلحة غير المأهولة والذخائر المتسكعة على نطاق واسع في القوات البرية والجوية والبحرية خلال السنوات القادمة، وهي إضافة لا غنى عنها لقدراتنا".

وشدد بروير على أن تحقيق الردع الفعال يتطلب الجمع بين الوسائل العسكرية المختلفة ضمن ما يعرف بـ"القتال بالأسلحة المترابطة"، محذرا من الاعتماد على قدرة واحدة فقط، إذ يؤدي ذلك إلى فقدان المرونة اللازمة لتحقيق ردع ناجح.

وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية الأسبوع الماضي عزمها شراء أنظمة أسلحة طائرة وشبه ذاتية، والتي تعرف بـ"الذخيرة المتسكعة".

ويستخدم مصطلح "الذخيرة المتسكعة" لوصف الطائرات المسيرة التي تبقى في الجو فوق منطقة عملياتية حتى يتم تحديد هدف ومهاجمته، وهي غالبا ما تطلق عليها تسمية "مسيرات انتحارية" نظرا لقدرتها على التوجه نحو الهدف برأس حربي.

في فبراير الماضي، أفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن إدارة الجيش الألماني بدأت أعمال البناء الخاصة بنظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي "آرو3" في قاعدة هولتسدورف الجوية الواقعة جنوب العاصمة برلين.

وفي نفس الشهر ذكرت وكالة "بلومبيرغ"، أن ألمانيا تناقش تخصيص 200 مليار يورو لصندوق الدفاع الطارئ.