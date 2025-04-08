نتنياهو: صداقتنا مع واشنطن أقوى من أي وقت مضى

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أبريل 2025 05:26 مساءً - وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بـ"الصداقة"، مشددا على أنها "أقوى من أي وقت مضى".

وعبر حسابه على منصة "إكس" نشر نتنياهو صورة من لقائه مع جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكتب: "التقيت الليلة الماضية مع نائب رئيس الولايات المتحدة، فانس في بلير هاوس".

ووصفه بأنه "صديق كبير لشعب إسرائيل"، مضيفا: "يتم اختبار الصداقة الحقيقية في اللحظات الحاسمة - وهذه الصداقة أقوى من أي وقت مضى".



بدوره، نشر فانس صورة مع نتنياهو عبر "إكس" وكتب: "عقدتُ أنا والرئيس ترامب اجتماعا مثمرا للغاية مع رئيس الوزراء نتنياهو اليوم. إسرائيل حليف مهم للولايات المتحدة، وأتطلع إلى مواصلة علاقتنا".