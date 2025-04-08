الجيش الروسي يحرر بلدة جديدة في كورسك

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أبريل 2025 05:26 مساءً - أعلنت الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الثلاثاء أن مجموعة قوات "الشمال" حررت بلدة غويفو الحدودية في مقاطعة كورسك، وكبدت العدو خسائر تزيد عن 290 جنديا خلال اليوم الماضي.

ونشرت الدفاع الروسية لقطات لتحرير غويفو، فيما كتب حاكم مقاطعة كورسك الكسندر خينشتاين تعليقا على هذا التطور أن "ساعة الهزيمة النهائية للقوات الأوكرانية في منطقة كورسك تصبح أقرب أقرب".

وأشار بيان الدفاع الروسية إلى أن خسائر الجيش الأوكراني اليومية في محور كورسك تضمنت دبابة و3 ناقلات جند مدرعة و4 مركبات قتالية مدرعة ومعدات عسكرية أخرى.

وذكر البيان أن تشكيلات مجموعة قوات "الشمال" ألحقت خلال عملياتها الهجومية خسائر بتشكيلات ألوية أوكرانية في محيط قريتي غورنال وأوليشنيا على حدود مقاطعة كورسك.

وأصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية قوات ومعدات عسكرية للعدو في مناطق 11 مركزا سكنيا في أراضي مقاطعة سومي الأوكرانية المجاورة.

وأصبح إجمالي الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية في محور كورسك منذ بداية القتال، يشمل أكثر من 72760 عسكريا و405 دبابات و331 مركبة مشاة قتالية و300 ناقلة جند مدرعة و2260 مركبة قتالية مدرعة وغيرها من الأسلحة والمعدات العسكرية.