مصنعو السلاح الأوكرانيون يزعمون إنتاجهم مدافع هاوتزر أكثر من دول أوروبا مجتمعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أبريل 2025 05:26 مساءً - زعم مسؤولون في قطاع الصناعات العسكرية الأوكرانية اليوم الثلاثاء أن بلادهم تنتج كميات من مدافع الهاوتزر تفوق ما تنتجه دول أوروبا مجتمعة.

وأكد المدير التنفيذي لمجلس الصناعات الدفاعية الأوكرانية إيغور فيديركو في حديث لصحيفة "باييس" الإسبانية: "نحن ننتج مدافع هاوتزر أكثر من الدول الأوروبية مجتمعة"، دون تقديم أي أرقام محددة لدعم هذه المزاعم.

من جهة أخرى، تصاعدت التحذيرات الروسية من تداعيات توريد الأسلحة الغربية إلى كييف، حيث اعتبرت موسكو أن هذه الخطوة "تعيق التسوية السلمية"، وتجر دول حلف "الناتو" للاانخراط في النزع بشكل مباشر، في ما وصفته بـ"المقامرة الخطيرة".

وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022، بغية عرقلة أهداف العملية، غير أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

ومن جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، "لعبا بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية، الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.