رئيس إندونيسيا: النزاع الإيراني الأمريكي قد يتطور إلى حرب عالمية ثالثة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أبريل 2025 05:26 مساءً - أعرب الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو عن خشيته من أن يتصاعد النزاع المحتمل بين إيران والولايات المتحدة إلى حرب عالمية ثالثة، إذا دخلت موسكو على الخط "دفاعا عن طهران".

يأتي هذا التصريح في الوقت الذي يناقش فيه مجلس الدوما الروسي في جلسة عامة اليوم الثلاثاء التصديق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، والتي تم إبرامها افي 17 يناير الماضي خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى موسكو. واليوم أيضا تشهد موسكو جلسة مشاورات روسية صينية إيرانية بشأن الملف النووي الإيراني.

وأشارت الخارجية الروسية في وقت سابق إلى أن استخدام القوة العسكرية ضد إيران والتهديدات بقصف البنية التحتية النووية له أمر مرفوض، مع أن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو شدد اليوم الثلاثاء على أن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران لا تتضمن تقديم المساعدة العسكرية لبعضهما البعض.

ونقلت وسائل إعلام إندونيسية عن برابوو قوله إن العالم اليوم "يواجه منافسة هيمنة خطيرة للغاية قد تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة"، مضيفا أن "هذا ليس مزحة، ونحن ندرس هذا الأمر كل ليلة، وأرى أننا نعيش أوقاتا بالغة الخطورة".

خص الرئيس الإندونيسي بالولايات المتحدة بالذكر كمثال، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "تريد تنفيذ هجوم على إيران".

وأضاف: "الآن الولايات المتحدة مستعدة لمهاجمة إيران، وروسيا تقول: لا تهاجموا إيران، إذا هاجمتم إيران فستواجهون روسيا. مشكلة إيران تعني حربا عالمية ثالثة".

وشدد برابوو على أن إندونيسيا تتبنى موقف عدم الانحياز، لكنها ستتأثر أيضا بتداعيات أي نزاع محتمل.

وقال: "إذا اندلعت حرب نووية، فسنعاني أيضا، حتى نحن دول عدم الانحياز. ربما تموت الدول التي تمتلك أسلحة نووية أسرع، وقد نموت نحن أيضا لكن ذلك سيستغرق وقتا طويلا. هذه أوقات خطيرة، علينا أن نكون حذرين".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد إيران نهاية مارس الماضي بقصف "لم يروا مثله من قبل" إذا لم توافق طهران على اتفاق نووي جديد، وذلك بعد أن حدد لها مهلة شهرين لتوقيع الإتفاق.

وفي وقت سابق أكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن تدرس مسارين محتملين لحل الملف النووي الإيراني – عسكري أو دبلوماسي – معربا عن تفضيله خيار المفاوضات.

ورفض الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي، مشيرا إلى أن أي محادثات يجب أن تتم عبر وساطة طرف ثالث. وأكد بزشكيان استعداد طهران للحوار مع واشنطن من "موقع الندية".

وأمس الاثنين أكد كل من واشنطن وطهران عقد جلسة مفاوضات بينهما في سلطنة عمان السبت 12 أبريل الحالي.