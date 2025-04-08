حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أبريل 2025 05:26 مساءً - أعلنت الحكومة الكندية أمس الاثنين رصد عملية معلومات مضللة على شبكة الإنترنت، قالت إنها ذات صلة بالحكومة الصينية.

كندا تتهم الصين بإطلاق عملية مضللة على شبكة الإنترنت

وحسب الحكومة ركزت العملية على رئيس الوزراء مارك كارني، قبل الانتخابات العامة المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال مكتب المجلس الخاص الكندي إن "قوة المهام الخاصة بالتهديدات الأمنية والاستخباراتية للانتخابات" رصدت عملية معلوماتية تستهدف الانتخابات العامة الـ45".

ووفقا للسلطات الكندية، فإن "حساب الأخبار الأكثر شعبية على تطبيق وي تشات" يولي يوميان هو من أطلق العملية.

من جهته، أضاف مكتب المجلس الخاص الكندي أن " المعلومات الاستخباراتية ربطت حساب يولي يوميان باللجنة المركزية للشؤون القانونية والسياسية بالحزب الشيوعي الصيني".

كما جاء في وثيقة أصدرها المكتب أمس الاثنين أن" العملية المعلوماتية التي تستهدف كارني تقوم عن عمد بتضخيم السرديات بطريقة منسقة وغير أصلية عبر تطبيق وي تشات للمستخدمين الصينيين، بما في ذلك الجاليات المقيمة في كندا".

وتابعت الوثيقة: " فريق العمل الخاص رصد ارتفاعا كبيرا فيما يعتقد أنه سلوك منسق مصطنع في 10 و 25 مارس الماضي".

وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في كندا إنهم " ليسوا على علم بما يطلق عليه عملية معلوماتية كما يدعي الجانب الكندي".

وتابع" مع ذلك، أريد أن أؤكد أنه من السخيف وغير المبرر إطلاق حملة تشويه لا أساس له ضد الحكومة الصينية بناء على تصريحات فردية على منصة للتواصل الاجتماعي. بكين تعارض ذلك تماما ولن تقبله مطلقا".