الدفاع الروسية تكشف حصاد معارك العملية الخاصة خلال اليوم الماضي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أبريل 2025 05:26 مساءً - أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن مجموع الخسائر البشرية الأوكرانية خلال آخر 24 ساعة بلغ نحو 1265 جنديا، بينما استهدفت الضربات الروسية تجمعات لقوات العدو في 147 منطقة.

في محور بيلغورود ضربت تشكيلات مجموعة قوات "الشمال" قوات معادية في أراضي مقاطعة سومي، حيث فقد العدو أكثر من 110 جنود

سيطرت تشكيلات مجموعة قوات "الغرب" على مواقع أكثر ملاءمة واستهدفت بنيرانها قوات العدو في دونيتسك، حيث وصلت الخسائر الأوكرانية إلى نحو 220 جنديا

حسنت تشكيلات مجموعة قوات "الجنوب" وضعها التكتيكي في دونيتسك، مكبدة الجيش الأوكراني خسائر تجاوزت 270 جنديا

سيطرت تشكيلات مجموعة قوات "الوسط" على خطوط ومواقع أكثر ملاءمة في دونيتسك، وفقد الجيش الأوكراني هناك نحو 410 عسكريين

واصلت تشكيلات مجموعة القوات تقدمها في "الشرق" بعمق دفاعات العدو في دونيتسك حيث فقد الجيش الأوكراني نحو 165 جنديا

قصفت تشكيلات مجموعة قوات "دنيبر" قوات معادية في زابوروجيه وخيرسون، حيث تم القضاء على نحو 90 جنديا أوكرانيا

إصابة مستودعات ذخيرة للأسلحة الصاروخية المدفعية وورشة لإنتاج الطائرات المسيرة، إضافة إلى تجمعات للقوات والمعدات العسكرية التابعة للجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب في 147 منطقة

إسقاط 3 قنابل جوية موجهة JDAM و7 قذائف من راجمة الصواريخ HIMARS أمريكية الصنع، فضلا عن 102 من الطائرات المسيرة للعدو.