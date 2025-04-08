العالم اليوم - تعرف على الصاروخ الصيني قاتل حاملات الطائرات

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 أبريل 2025 05:19 مساءً - كشفت لقطات فيديو مصورة، في الصين مؤخرا، قاذفة قنابل استراتيجية من طراز "شيان إتش-6" وهي تحمل صاروخا بحريا فرط صوتي كان قد ظهر سابقا بصورة غير رسمية، ما يشير إلى أنه أدخل الخدمة بشكل رسمي.

والصاروخ هو "كيه دي-21" المضاد للسفن، ويلعب دورا في استراتيجية الردع البحري، ويوصف بأنه "قاتل حاملات الطائرات".

وصاروخ كيه دي-21 عبارة عن صاروخ باليستي محمول جوا، مصمم على ما يبدو لاستهداف السفن الحربية المعادية، وتحديدا حاملات الطائرات الأميركية التي تجوب منطقة بحر الصين الجنوبي.

وبما أنه صاروخ فرط صوتي، فهذا يعني أنه يتمتع بالمناورة ويمكنه تفادي الأسلحة المضادة، خصوصا وأنه أسرع من الصوت، ويتمتع بنظام توجيه خاص.

مواصفات الصاروخ كيه دي-21:

الطول: حوالي 8.3 أمتار

الرأس الحربي: تقليدي

المدى التشغيلي: حوالي 1500 كيلومتر

السرعة القصوى: 6 – 8 ماخ

منصة الإطلاق الجوية: شيان إتش-6 كيه

الخصائص العامة: