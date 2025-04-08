مقتل 9 مسلحين فـي عملية أمنية بباكستان

إسلام آباد ـ العُمانية: لقي تسعة مسلحين مصرعهم خلال عملية أمنية شنتها قوات الأمن الباكستانية بمقاطعة ديرا إسماعيل خان بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان. وذكرت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني في بيان نقله راديو باكستان أن قوات الأمن نفذت العملية استنادًا إلى معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسلحين في المنطقة، فيما اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن والمسلحين أسفرت عن مصرع تسعة منهم. وقد تمت مصادرة كمية من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزة المسلحين، وتم شن حملة تمشيط في المنطقة سالفة الذكر للتأكد من عدم وجود مسلحين آخرين.

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