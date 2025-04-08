مع تواصل الحرب الشاملة على غزة .. تهجير قسري متكرر لـ1.9 مليون فلسطيني

تفاقم حالات سوء التغذية والأمراض وعواقب وخيمة على الأطفال فـي القطاع

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها الشاملة على قطاع غزة، التي استأنفتها قبل 20 يومًا، بعدما انقلب رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو على اتفاق وقف إطلاق النار، بدعم أميركي، سياسي وعسكري، وخذلان عالمي غير مسبوق فيما تتفاقم حالات سوء التغذية مع زيادة وفيات الأطفال في القطاع في حين تشير التقارير إلى تعرض 1.9 مليون فلسطيني للتهجير القسري المتكرر.

وشنت قوات الاحتلال عشرات الغارات ونفذت عمليات نسف للمنازل، في وقت تصاعدت آثار منع إدخال المواد الغذائية الأساسية، وهو ما يرسم مشهدًا قاسيًا للمجاعة التي يواجهها سكان القطاع.

ومنذ فجر أمس استشهد العديد من الفلسطينيين وأصيب العشرات، في غارات الاحتلال العنيفة على مختلف أرجاء القطاع.

ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي عددًا من المنازل القريبة من محور موراج وشرع بتجريف الأراضي الزراعية قي منطقة قيزان رشوان جنوب غربي مدينة خان يونس وسط قصف مدفعي عنيف.كما قصفت مدفعية الاحتلال شمالي مخيّم النصيرات وسط قطاع غز، وأطلقت طائرة مروحية إسرائيلية “أباتشي” النار باتجاه المناطق الشرقية من مدينة غزة وشنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت مسجد الإسلام المدمر قرب دوار التحلية وسط مدينة خان يونس، ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف للمباني السكنية في مدينة رفح. يأتي ذلك فيما ارتفع عدد شهداء قصف الاحتلال خيام تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس إلى 6 بينهم طفلة وامرأتان على صعيد متصل، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من أن استمرار منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة سيفاقم حالات سوء التغذية والأمراض ويزيد وفيات الأطفال في القطاع.

وأضافت (اليونسيف) في بيان أن أكثر من مليون طفل في القطاع، حرموا من المساعدات المنقذة للحياة لأكثر من شهر، لافتة إلى أن استمرار منع دخول المساعدات إلى القطاع، ستكون له عواقب وخيمة على الأطفال.

وأكدت على أن الأطفال الذين يتلقون علاجا من سوء التغذية معرضون لخطر شديد بسبب الحصار المفروض على القطاع، مشيرة إلى أن إغلاق 15% من مراكز علاج سوء التغذية منذ 18 مارس الماضي بسبب أوامر الإخلاء أو القصف الإسرائيلي يهدد حياة 350 طفلا يعتمدون على هذه المراكز.

من جهتها كشفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن 142 ألف فلسطيني في قطاع غزة نزحوا، منذ استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القطاع في شهر مارس الماضي.

وأضافت الوكالة أن نحو 1.9 مليون فلسطيني في القطاع، بمن فيهم الأطفال، تعرضوا لتهجير قسري متكرر، وسط القصف والخوف منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في الـ 7 من أكتوبر 2023.

وكان الاحتلال الإسرائيلي وعقب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، قرر يوم 2 مارس، إغلاق معبر كرم أبو سالم، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وهو ما سبب معاناة وأزمة إنسانية متجددة لسكان القطاع، عقب توقف دخول المساعدات الغذائية والإيوائية والخيام، وتوقف توريد الوقود ما عطل معظم المشاريع الإغاثية التي عملت المؤسسات المحلية والدولية على تنفيذها لإغاثة السكان عقب العدوان الإسرائيلي الذي استمر 15 شهرا على القطاع. كما أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أن نحو 1.9 مليون شخص في قطاع غزة، بمن فيهم آلاف الأطفال، تعرضوا لتهجير قسري متكرر وسط القصف والخوف منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضافت الوكالة ـ عبر حسابها على منصة «إكس»، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن انهيار وقف إطلاق النار في قطاع غزة تسبب في موجة أخرى من النزوح طالت آثارها ما يزيد عن 142 ألف شخص.

وفي محافظة الخليل بالضفة الغربية، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة إذنا غرب المحافظة. وأفادت (وفا) بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين الفلسطينيين، ما تسبب بإصابة عدد منهم بحالات اختناق تمت معالجتهم ميدانيًّا.

كما منعت قوات الاحتلال المواطنين من الدخول إلى قرية دير رازح ببلدة دورا جنوب غرب الخليل أو الخروج منها، بالتزامن مع اقتحام مستوطنين مسلَّحين القرية.