العالم اليوم - OMV تتوقع قفزة في الأرباح بفضل دمج أعمال مع أدنوك

انتم الان تتابعون خبر OMV تتوقع قفزة في الأرباح بفضل دمج أعمال مع أدنوك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 أبريل 2025 01:20 مساءً - قالت مجموعة أو.إم.في النمساوية للنفط والغاز، الثلاثاء، إنها تتوقع أن يكون الاندماج بين شركتي البتروكيماويات بورياليس وبروج، الذي اتفقت عليه مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أدى بالفعل إلى تعزيز نتائجها في الربع الأول.

وبعد مفاوضات استمرت قرابة عامين، اتفقت أدنوك وأو.إم.في على دمج أعمالهما في مجال البولي أوليفينات لتأسيس مجموعة بروج الدولية، وهي شركة عملاقة في مجال الكيماويات بقيمة إجمالية تبلغ 60 مليار دولار.

وقالت أو.إم.في التي تتخذ من فيينا مقرا إن التأثير الإيجابي للاندماج على "نتائج التشغيل النظيفة" سيكون في نطاق من 40 إلى 70 مليون يورو في الربع الأول، مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024.

وتعتمد ‭"‬نتائج التشغيل النظيفة‭"‬ على التكلفة الحالية للإمدادات، وتستبعد العناصر التي تحدث لمرة واحدة والمكاسب والخسائر قصيرة الأجل من مخزون الطاقة.

ومع ذلك، أشارت أو.إم.في إلى انخفاض أحجام المبيعات في أعمالها المتعلقة بالطاقة في الربع الأول.

وقال محللون في مجموعة إيرستي في مذكرة للمستثمرين "سيكون الربع الأول متباينا بشكل عام، إذ لا تزال الشركة تحقق تدفقات نقدية قوية من أعمال الطاقة والوقود والمواد الخام التقليدية".

ومن المقرر أن تعلن أو.إم.في عن نتائجها الكاملة للربع الأول في 30 أبريل.