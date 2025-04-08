العالم اليوم - "بروج" تعلن توزيع أرباح نهائية بـ 650 مليون دولار لعام 2024

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 أبريل 2025 09:24 صباحاً - أعلنت شركة "بروج بي إل سي" عن موافقة مساهميها على دفع توزيعات الأرباح النهائية لعام 2024 وإعادة شراء 2.5 بالمئة من أسهمها، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي شهد حضوراً فعلياً لأكثر من 250 مساهماً من المستثمرين الأفراد والمؤسسات والمحللين.

جاء ذلك بعد الإعلان عن تأسيس "مجموعة بروج الدولية" التي ستصبح شركة عالمية رائدة في إنتاج البولي أوليفين بقيمة تبلغ 220 مليار درهم (60 مليار دولار).

وأكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها ورئيس مجلس إدارة "بروج"، التزام "بروج" الراسخ بتحقيق عوائد كبيرة للمساهمين.

وقال الجابر: "بالتزامن مع مرحلة النمو النوعي التي تشهدها بروج، ستصبح "مجموعة بروج الدولية" واحدة من كبرى شركات البتروكيماويات في العالم من حيث حجم الإنتاج والمرونة والابتكار، حيث تعتزم "بروج" رفع توزيعات أرباحها إلى ما لا يقل عن 16.2 فلساً للسهم الواحد في عام 2025، لتُشكّل الأساس المعتمد لتوزيعات أرباح "مجموعة بروج الدولية" حتى عام 2030. وبناء على سعر السهم الحالي لشركة بروج، تحقق هذه التوزيعات عائداً تراكمياً لا يقل عن 40 بالمئة خلال الفترة بين عامي 2025 و2030، وهو الأعلى على مستوى دولة الإمارات. وتؤكد هذه الخطوات حرص كل من أدنوك و"أو إم في" على تأسيس كيان عملاق يتمتع بحضور أوسع نطاقاً وقدرات أفضل، ويركز على مواصلة النمو مع تقديم عوائد جذابة تفوق تطلعات المساهمين وتتجاوز توقعات المستثمرين".

وستساهم "مجموعة بروج الدولية"، بعد الاندماج بين شركتي "بروج" و"بورياليس" والاستحواذ على شركة "نوفا للكيماويات"، في تقديم توزيعات أرباح قوية وتحقيق نمو كبير قريب الأمد في السعة الإنتاجية لتصل إلى 13.6 مليون طن، ما يعادل ثلاثة أضعاف السعة الإنتاجية الحالية للشركة.

وعلى هامش الاجتماع السنوي لجمعية "بروج" العمومية، شارك معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر في جلسة نقاشية شهدت أجواء إيجابية بمشاركة المساهمين والمحللين والمستثمرين المحتملين، حيث تم استعرض استراتيجيات النمو والتوسع المستقبلية التي تخطط الشركة لتنفيذها.

الالتزام بتوزيع أرباح قوية ومتنامية مع خيار إعادة شراء الأسهم

وافق مساهمو "بروج" خلال الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية على توزيع أرباح نهائية لعام 2024 بقيمة 2.4 مليار درهم (650 مليون دولار) (أي ما يعادل 7.94 فلساً للسهم)، ليصل إجمالي الأرباح السنوية الموزّعة إلى 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار) (أي ما يعادل 15.88 فلس للسهم). وسيكون يوم 15 أبريل 2025 آخر يوم لتأهل المساهمين للحصول على توزيعات الأرباح، على أن يتم التوزيع الفعلي في 28 أبريل 2025.

إضافةً إلى ذلك، أعلنت شركتا "أدنوك" و"أو إم في"، باعتبارهما المساهمين الرئيسين في "مجموعة بروج الدولية" من خلال الكيان الجديد، عن عزمهما تقديم توزيعات أرباح جذابة تتجاوز قيمتها 8 مليار درهم (2.2 مليار دولار) بعد استكمال الصفقة، أي ما لا يقل عن 16.2 فلس للسهم الواحد سنوياً، خلال الفترة من 2026 إلى 2030.

كما وافقت الجمعية العمومية للشركة أيضاً على برنامج إعادة شراء ما يصل إلى 2.5 بالمئة من أسهمها القائمة عبر معاملات السوق المفتوحة، وفقاً لظروف السوق وبعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية. وتؤكد عملية إعادة شراء الأسهم ثقة الشركة القوية في آفاق النمو المستقبلية وإمكانات الارتفاع الكبيرة التي تتجاوز سعر السهم الحالي.

ومع تأسيس "مجموعة بروج الدولية" المتوقع اكتمال إجراءاتها في الربع الأول من عام 2026، سيجني المستثمرون ثمار نمو الأرباح المستقبلية، والذي يُتوقع أن ينعكس مباشرةً في زيادة توزيعات الأرباح، مدعوماً بعزم الشركة على الحفاظ على نسبة توزيع تبلغ 90 بالمئة من صافي الدخل حتى عام 2030. وتأتي توزيعات الأرباح مدعومةً بالميزانية العمومية القوية ومستويات الربحية المرتفعة والتدفق النقدي الحر الكبير بالإضافة إلى الدعم القوي من ’أدنوك‘ و’أو إم في‘ باعتبارهما مساهمين بحصص أغلبية في الشركة.

كما أن الإدراج المتوقع للشركة في مؤشرات "مورغان ستانلي" MSCI العالمية للأسواق الناشئة سيؤدي إلى جذب مزيد من طلبات الاستثمارات على السهم بما يصل إلى 1.47 مليار درهم (400 مليون دولار) وبالتالي تعزيز مستويات السيولة على السهم.

النمو الملموس وقريب الأمد وخلق وتحقيق القيمة للمساهمين

من المتوقع أن تنمو الأرباح النقدية للسهم في "مجموعة بروج الدولية" بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة على الأقل خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مع توقع ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل إلى 25.7 مليار درهم (7 مليار دولار)، مدعومة باكتمال تمويل غالبية مشاريع التوسع والتي شارفت على الانتهاء. وسيتم نقل ملكية مشروع "بروج 4" الاستراتيجي إلى "مجموعة بروج الدولية" بسعر التكلفة، مما يحقق قيمة كبيرة للمساهمين.

وبعد دخوله حيز التشغيل الكامل، سيساهم "بروج 4" بإضافة 1.4 مليون طن سنوياً إلى الطاقة الإنتاجية للشركة، كما سيساهم في تمكين الشركة من تحقيق 3.3 مليار درهم (900 مليون دولار) من الأرباح السنوية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في ظروف الأعمال المعتادة.

يضاف إلى ذلك وجود مسار واضح لنمو سعر السهم، مدفوعاً بتوقعات نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، ما يؤدي إلى زيادة في ربحية السهم، إلى جانب تقييم "بروج" الحالي وفق مؤشرات القيمة السوقية إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ومكرر الربحية.

وقد حققت الشركات الثلاث، خلال السنوات الأخيرة، نمواً في أرباحها ووفورات في التكاليف بإجمالي 3.7 مليار درهم (1 مليار دولار)، حيث بلغت مساهمة "بروج" وحدها 2.2 مليار درهم (607 ملايين دولار). وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تُحقق "مجموعة بروج الدولية" وفورات عبر تكامل العمليات التشغيلية بنحو 1.8 مليار درهم (500 مليون دولار) سنوياً، على أن يتم تحقيق 75 بالمئة منها خلال السنوات الثلاث الأولى من تأسيسها. كما تستهدف المجموعة الجديدة توفير مصاريف رأسمالية كبيرة عن طريق تكامل وانسجام خطط النمو للمجموعة.

نموذج عمل قوي يوفر مزايا تنافسية

تتمتع "مجموعة بروج الدولية" بإمكانية قوية للوصول إلى أسواق النمو العالمية الرئيسية، مستفيدة من اتجاهات نمو الطلب على المدى البعيد. كما سيساهم حضورها الجغرافي المتنوع ومحفظة منتجاتها الواسعة في تعزيز المرونة وتقليل تعرضها لتقلبات الأسواق الإقليمية.

ومن خلال "مجموعة بروج الدولية"، سترتفع الطاقة الإنتاجية بنحو ثلاثة أضعاف تقريباً (من 5 ملايين طن حالياً لتصل إلى 13.6 مليون طن سنوياً)، مما يتيح المجال أمامها لتوفير مجموعة أوسع من منتجات البولي أوليفين المتميزة. كما ستساهم التقنيات المبتكرة المسجلة والخاصة بالشركة في توفير محفظة من المنتجات المتميزة ذات الهامش الربحي المرتفع. وستعمل المجموعة أيضاً على تعزيز وتحسين المبيعات والتوزيع والابتكار في المناطق الرئيسية، مما يعزز كفاءتها ووصولها إلى السوق.

بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد "مجموعة بروج الدولية" من مزايا التكلفة النسبية للمواد الأولية، لا سيما في دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية وكندا.

ويأتي إنشاء "مجموعة بروج الدولية" في مرحلة تشهد أدنى مستوى لأسعار البولي أوليفين مما يتيح فرصاً كبيرة لخلق وتعزيز القيمة في قطاع يوفر خدماته للعديد من الصناعات الرئيسية التي تشهد نمواً متزايداً، بما فيها الطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والزراعة.