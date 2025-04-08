العالم اليوم - "حتى النهاية".. الصين تزأر بوجه رسوم ترامب

انتم الان تتابعون خبر "حتى النهاية".. الصين تزأر بوجه رسوم ترامب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 أبريل 2025 08:18 صباحاً - قالت وزارة التجارة الصينية، إنها "ستقاتل حتى النهاية" وستتخذ تدابير مضادة ضد الولايات المتحدة لحماية مصالحها بعد أن هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50 بالمئة على الواردات الصينية.

وأصدرت وزارة التجارة الصينية بيانا صباح الثلاثاء جاء فيه أن فرض الولايات المتحدة ما يسمى بـ "الرسوم الجمركية المتبادلة" على الصين هو "غير مبرر تماما ويعد ممارسة تقليدية للبلطجة الأحادية."

وفرضت الصين رسوما جمركية انتقامية، وألمحت الوزارة إلى إمكانية فرض المزيد من الرسوم في المستقبل.

وقال متحدث باسم الوزارة "إن تهديد الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية على الصين خطأ مضاعف يكشف مجددا عن طبيعة الابتزاز لدى الولايات المتحدة".

وأكد "لن تقبل الصين هذا أبدا. وإذا أصرت الولايات المتحدة على انتهاج طريقها الخاص، فستحاربه الصين حتى النهاية".

أضاف "إذا صعّدت الولايات المتحدة من إجراءاتها الجمركية، فإن الصين ستتخذ إجراءات مضادة صارمة لحماية حقوقها ومصالحها".

وأدت قرارت ترامب بفرض رسوم جمركية شاملة إلى زعزعة الاقتصاد العالمي، كما أثارت مخاوف من حدوث ركود دولي.

وكشفت بكين، المنافس الاقتصادي الرئيسي لواشنطن، عن قرار بفرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 34 بالمئة على السلع الأميركية من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الخميس.

لكن وزارة التجارة الصينية حضت أيضا الولايات المتحدة على الانخراط في "حوار متكافىء" لإيجاد حل للحرب التجارية المتفاقمة، مشيرة إلى أنه "لا يوجد رابحون في حرب تجارية".

وأصبحت أسواق الأسهم، من طوكيو إلى نيويورك، أكثر اضطرابا مع تفاقم الحرب التجارية القائمة.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": إذا لم تتراجع الصين عن الزيادة بنسبة 34 بالمئة فوق ممارساتها التجارية طويلة الأمد المسيئة، وذلك بحلول يوم غد، 8 أبريل 2025، فإن الولايات المتحدة ستفرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 50 بالمئة على الصين، اعتبارا من 9 أبريل."

وأضاف: "علاوة على ذلك، سيتم إنهاء جميع المحادثات مع الصين بشأن الاجتماعات التي طلبوها معنا".

وإذا نفذ ترامب رسومه الجديدة على المنتجات الصينية، فإن إجمالي الرسوم الجمركية الأميركية على البضائع الصينية سيصل إلى 104 بالمئة. وستُضاف الرسوم الجديدة إلى تعرفات بنسبة 20 بالمئة فُرضت كعقوبة على تهريب الفنتانيل، بالإضافة إلى تعريفات بنسبة 34 بالمئة تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.