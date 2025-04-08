طرد السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا من مؤتمر لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أبريل 2025 12:31 صباحاً - طرد السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا أبراهام نيجويز، من مؤتمر للاتحاد الأفريقي، عقد اليوم في العاصمة أديس أبابا، لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية في رواندا.



وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية الواقعة، حسب صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، مشيرة إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد رفضت مشاركته معهم في المؤتمر السنوي لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية عام 1994 ضد التوتسي في رواندا، والذي عقد في قاعة نيلسون مانديلا بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.

وحسب الصحيفة فالدبلوماسي الإسرائيلي المطرود، هو نائب سابق عن حزب الليكود، ويشغل منصب السفير في إثيوبيا منذ أغسطس 2024.