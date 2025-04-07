ترامب: سنسمي غزة ”منطقة الحرية” بعد نقل السكان من القطاع



حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 أبريل 2025 11:29 مساءً - قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيتم إطلاق اسم "منطقة الحرية" على غزة، بعد نقل السكان منها، مؤكدًا أن هناك بعض الدول مستعدة لاستقبال فلسطينيين من قطاع غزة لتجنيبهم ما يتعرضون له من قتل وبؤس"

وأضاف ترامب، في تصريحات بالبيت الأبيض بحضور رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "أرغب في وقف إطلاق النار بقطاع غزة والإفراج عن المحتجزين ونحن نعمل على اتفاق جديد بخصوص الرهائن ووقف القتال، لكن لا أفهم لماذا أقدمت إسرائيل في السابق على التخلي عن قطاع غزة"

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية، تقدم لإسرائيل 4 مليارات دولار سنويا، متعهدا بمواصلة تقديم هذا الدعم المادي.

وتابع: قطاع غزة أشبه بمصيدة للموت وهو مكان خطر للغاية ويحتاج إلى سنوات لإعادة إعماره، مضيفا: "أود أن أرى الحرب في غزة تتوقف، ونسعى بكل جهد للتوصل إلى اتفاق آخر لوقف إطلاق النار في غزة".

بدوره نتنياهو، إن "ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس ترامب ساعدنا على إبرام اتفاق حصلنا بموجبه على 25 محتجزا من غزة، وناقشت مع الرئيس ترامب أزمة المحتجزين في غزة.

وأضاف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي: "أبلغت الرئيس ترامب تقديري لموقف الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية، وسنلغي الرسوم الجمركية وسنعمل على إيجاد حل لهذه المسألة.

وأوضح أنه ناقش مع الرئيس ترامب الوضع في سوريا وتدهور علاقة تل أبيب مع تركيا، كاشفا عن أنه بحث مع الرئيس ترامب كيفية تفادي أزمة مع تركيا.