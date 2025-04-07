العالم اليوم - نتنياهو: بحثت مع ترامب نووي إيران والتهجير وما تفعله تركيا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 أبريل 2025 10:25 مساءً - بحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، في واشنطن حرب غزة والملف النووي الإيراني الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب.

وبشأن الملف النووي الإيراني، قال نتيناهو: "نتفق مع الرئيس ترامب على منع إيران من الحصول على سلاح نووي ولن نسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية".

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي مشترك مع ترامب: "تحدثنا عن موضوع الرهائن في غزة وسبل الإفراج عنهم والسماح بالمغادرة الطوعية من القطاع، والقضاء على قوة حماس، كما تحدثنا عن سوريا والوضع بالنسبة لتركيا حيث تجمع بين الرئيس ترامب والرئيس أردوغان علاقات جيدة تمكن واشنطن من لعب دور الوسيط بيننا.

وتابع قائلا " نعمل على إطلاق من تبقى من الرهائن وعددهم 59".

وتعهد نتنياهو "إلغاء" العجز في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة ، في وقت تعاني دول العالم من تداعيات التعرفات الجمركية الأميركية الجديدة.

وقال نتنياهو أثناء جلوسه الى جانب ترامب في المكتب البيضاوي "سنلغي العجز التجاري مع الولايات المتحدة... نعتقد أنه الأمر الصائب"، معربا عن اعتقاده بأن الدولة العبرية قد تكون "مثالا للعديد من البلدان" في هذا المجال.