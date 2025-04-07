المفوضية الأوروبية تفضل الحوار مع واشنطن لحل رسوم ترامب الجمركية ولا تستبعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 أبريل 2025 06:35 مساءً - أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، استعدادها لمواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة على مختلف المستويات من أجل التوصل إلى حل لمشكلة الرسوم الجمركية.

وأضافت أن مواصلة الحوار في الوقت الحالي أفضل بكثير دون اللجوء إلى استخدام الإجراءات الانتقامية، قائلة: "نحن مستعدون للمفاوضات. وفي الوقت نفسه، نستعد لإجراءات انتقامية محتملة، لكننا نفضل التوصل إلى حل من خلال المفاوضات".

كما علقت فون دير لاين على عدم وجود اتصالات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى أنه تجري في هذه المرحلة مناقشة المسائل الفنية المتعلقة باتفاق مستقبلي محتمل. ووفقا لرئيسة المفوضية الأوروبية، فإنه من الضروري أولا تسوية التفاصيل الفنية، وبعد ذلك فقط "تكون الخطوات التالية ممكنة".

وفي الأسبوع الماضي، قلب الرئيس الأمريكي الاقتصاد العالمي رأسا على عقب، وأعلن فرض رسوم جمركية "متبادلة" على الواردات من دول أخرى، حيث وسيكون الحد الأدنى الأساسي 10%، ولكن كما قال خلال حفل الإعلان، فإن التعريفات ستكون فردية ستمثل نصف ما يتم فرضه على مستوردي البضائع الأمريكية. بالنسبة للواردات من دول الاتحاد الأوروبي، ستكون الرسوم الجمركية 20%.

ووفقا لترامب، فإن هذا سيصبح "إعلانا للاستقلال الاقتصادي" للولايات المتحدة وسيساعد في استخدام "تريليونات الدولارات" لسداد الدين الوطني.