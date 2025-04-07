الخارجية الإيرانية تؤكد أن طهران لم تسع قط لامتلاك أسلحة نووية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 أبريل 2025 06:35 مساءً - صرح الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن بلاده أكدت مرارا أنها لا تسعى للحصول على أسلحة نووية، وأن هذا الموقف جزء من عقيدتها.

وقال بقائي خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن موقف إيران في المجال النووي "واضح تماما"، مذكرا بأن "وزير الخارجية (عباس عراقجي) قد صرح بوضوح بأن إيران لم تسع قط إلى الحصول على أسلحة نووية".

وأضاف بقائي أن "هذا جزء من عقيدتنا المبنية على فتوى قائد الثورة الاسلامية، ولا شك في هذا الأمر".

وشدد بقائي على أنه "لم تنشر ولو وثيقة صغرى" تشير إلى أن البرنامج النووي الإيراني يتجه نحو أغراض غير سلمية.

جاءت هذه التصريحات في ظل التهديدات الأمريكية الإسرائيلية المتصاعدة بضرب إيران لمنعها من "الحصول على السلاح النووي"، وما يقابل ذلك من أصوات داخل إيران لا تستبعد بل وتؤيد التوجه نحو صنع سلاح نووي.

وقد اقترح النائب الإيراني محمد قاسم عثماني تطوير الأسلحة النووية بهدف التفاوض مع الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، من موقع الندية، فيما أكد عضو الهيئة الرئاسية بالبرلمان الإيراني أحمد نادري ضرورة امتلاك طهران لقدرات "الردع النووي".

وصرح مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي لاريجاني عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام بأن طهران قد تضطر لتطوير أسلحة نووية إذا استمرت عليها الضغوط الأمريكية، مؤكدا أن الشعب الإيراني سيطالب بهذه الخطوة لحماية أمن البلاد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد إيران نهاية مارس الماضي بقصف "لم يروا مثله من قبل" إذا لم توافق طهران على اتفاق نووي جديد، وذلك بعد أن حدد لها مهلة شهرين لتوقيع الإتفاق.

وفي وقت سابق أكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن تدرس مسارين محتملين لحل الملف النووي الإيراني – عسكري أو دبلوماسي – معربا عن تفضيله خيار المفاوضات.

ورفض الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي، مشيرا إلى أن أي محادثات يجب أن تتم عبر وساطة طرف ثالث. وأكد بزشكيان استعداد طهران للحوار مع واشنطن من "موقع الندية".