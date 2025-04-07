العالم اليوم - صعود ثم انهيار.. شائعات تعليق رسوم ترامب تهز الأسواق

انتم الان تتابعون خبر صعود ثم انهيار.. شائعات تعليق رسوم ترامب تهز الأسواق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 أبريل 2025 06:28 مساءً - من غير المعتاد أن تشهد الأسواق المالية تحولًا حادًا من تراجع شديد إلى مكاسب قوية، ثم تعود مجددًا إلى المنطقة الحمراء في غضون دقائق معدودة. ولكن هذا بالضبط ما حدث يوم الاثنين.

ومع ظهور عناوين بارزة على شاشة "CNBC" وتزايد المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى أن إدارة ترامب تدرس وقفًا مؤقتًا لجميع الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا باستثناء الصين، تنفس المستثمرون الصعداء. ولكن سرعان ما اتضح أنهم بالغوا في التفاؤل.

إذ قال مسؤول في البيت الأبيض لـCNN إن مثل هذه التقارير "أخبار كاذبة".

وقد تعود أغلب هذه التقارير إلى مقابلة أجراها كيفن هاسيت، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس دونالد ترامب، مع قناة "فوكس نيوز" صباح اليوم. حيث سُئل عما إذا كان بإمكان ترامب أن يعلن "وقفًا مؤقتًا لمدة 90 يومًا" للرسوم الجمركية.

ورد هاسيت قائلًا: "أعتقد أن الرئيس سيتخذ القرار الذي يراه مناسبًا". وقد فسرت العديد من الشبكات الإخبارية هذا الرد على أنه إشارة إلى أن ترامب يدرس وقفًا مؤقتًا للرسوم الجمركية، رغم عدم وجود أي إعلان رسمي بهذا الشأن.

كما نفى مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، أيضًا وجود أي نقاش حول وقف مؤقت للرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا. وقد أعاد نشر منشور لقناة NewsMax يتضمن مقابلة مع هاسيت، مضيفًا تعليقًا خاصًا به: "هذا غير صحيح. لا أحد يستطيع الإشارة إلى نص محدد … لأنه لم يُقل أصلًا".