الدفاع الروسية: أوكرانيا فقدت 150 جنديا في محور كورسك خلال يوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 أبريل 2025 05:25 مساءً - أعلنت الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن خسائر الجيش الأوكراني في محور كورسك خلال آخر 24 ساعة شملت أكثر من 150 جنديا وناقلة جند مدرعة ومركبتين قتاليتين مدرعتين ومعدات عسكرية أخرى.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها أن تشكيلات مجموعة قوات "الشمال" ألحقت خلال عملياتها الهجومية خسائر بتشكيلات 6 ألوية أوكرانية في محيط 3 قرى حدودية بمقاطعة كورسك.

وأصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية قوات ومعدات عسكرية للعدو في مناطق 11 قرية وبلدة في أراضي مقاطعة سومي الأوكرانية المجاورة.

وأصبح إجمالي الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية في محور كورسك منذ بداية القتال، يشمل أكثر من 72470 عسكريا و404 دبابات و331 مركبة مشاة قتالية و297 ناقلة جند مدرعة و2256 مركبة قتالية مدرعة وغيرها من الأسلحة والمعدات العسكرية.