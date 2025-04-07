المفوضية الأوروبية تعقد منتدى بخصوص العقوبات ضد روسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 أبريل 2025 05:25 مساءً - ذكر المركز الصحفي للمفوضية الأوروبية فى بيان له أن المفوضية ستعقد يوم الثلاثاء منتدى لمكافحة الالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروس.

وجاء في الوثيقة المنشورة: "بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي، سيشهد المنتدى حضور شركاء أجانب آخرين كالولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واليابان وأستراليا وأوكرانيا. وسينصب التركيز على تعزيز تنفيذ العقوبات ومنع الالتفاف عليها عبر دول ثالثة".

ومن المقرر عقد ما مجموعه دورتان. في الجلسة الأولى، ستجتمع المفوضة الأوروبية للخدمات المالية ماريا لويس ألبوكيرك مع ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمناقشة سياسة العقوبات "في ضوء الأحداث الجيوسياسية الأخيرة"، كما يخطط الطرفان لتبادل الخبرات في مراقبة الامتثال للتدابير التقييدية.

وزاد الغرب من ضغوط العقوبات على روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الكهرباء والوقود والغذاء في أوروبا والولايات المتحدة.

ومنذ بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير 2022، فرض الاتحاد الأوروبي 16 حزمة من العقوبات ضد روسيا ولا يزال يعمل على فرض قيود جديدة.