ارتفاع عدد ضحايا زلزال ميانمار إلى 3600 شخص

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 أبريل 2025 05:25 مساءً - ذكر تلفزيون الصين المركزي اليوم الاثنين نقلا عن سلطات ميانمار أن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب ميانمار وصل إلى 3600 شخص، فيما تم تسجيل أكثر من 5000 مصاب.

وذكرت القناة التلفزيونية نقلا عن مجلس إدارة الدولة في ميانمار أنه "نتيجة للزلزال القوي الذي وقع في ميانمار يوم 28 مارس، قتل 3600 شخص في البلاد، وأصيب 5017، بينما لا يزال 160 آخرون في عداد المفقودين".

يذكر أن زلزالا بقوة 7.7 درجة على سلم ريختر ضرب ميانمار يوم 28 مارس. وشعر بالهزات في خمس دول مجاورة. وكان التلفزيون المركزي الصيني قد أعلن في وقت سابق عن 3564 حالة وفاة.

وفي إطار إغاثة المنكوبين والمتضررين من الزلزال، أفادت وزارة الطوارئ الروسية أمس أن موظفيها قاموا بتسليم 68 طنا من المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة من الزلزال في ميانمار.

كما أجرى رئيس وزراء ميانمار، مين أونغ هلاينغ، زيارة تفقدية لمركز الطوارئ الروسي بمدينة ماندالاي معربا عن امتنانه لرجال الإنقاذ الروس الذين يساهمون بإزالة أنقاض الزلزال المدمر ويقدمون المساعدة للمتضررين.