الجيش الإسرائيلي يدعي استهدف ”إرهابي تنكر بزي صحفي” في خان يونس

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 أبريل 2025 05:25 مساءً - ادعى الجيش الإسرائيلي أن الغارة التي نفذها ليلا على منطقة خان يونس استهدفت حسن عبد الفتاح محمد إصليح "الذي يدعي أنه صحفي لكنه في الحقيقة تابع لحركة "حماس".

وقال الجيش في بيان إن "جيش الدفاع وجهاز الأمن العام (الشاباك) استهدفا خلال الليلة الماضية في منطقة خان يونس المخرب المدعو حسن عبد الفتاح محمد إصليح التابع لمنظمة حماس الإرهابية، الذي يعمل تحت غطاء صحفي وصاحب شركة إعلامية".



وادعى البيان أن "اصليح هو من عناصر لواء خان يونس في حماس وقد تسلل إلى أراضي البلاد وشارك في المجزرة الدموية التي ارتكبتها المنظمة في 7 أكتوبر، حيث أقدم طوال المجزرة على توثيق ونشر أعمال النهب والحرق والقتل على الشبكات الاجتماعية".

وأضاف: "قبل الهجمات تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتقليل احتمالية إصابة المدنيين، بما في ذلك استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة، والصور الجوية وغيرها من المعلومات الاستخباراتية"، مشددا على أن "جيش الدفاع وجهاز الأمن العام (الشاباك) سيستمران في عملهما على إزالة أي تهديد لمواطني دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع".



وفي وقت سابق، أفاد مراسل RT بمقتل عشرات الفلسطينيين بينهم صحفيان، وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم الاثنين.