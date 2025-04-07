العالم اليوم - مصر وفرنسا توقعان عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

انتم الان تتابعون خبر مصر وفرنسا توقعان عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 أبريل 2025 01:21 مساءً - شهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وفقا لوسائل إعلام محلية رسمية.

أفاد التلفزيون الرسمي المصري بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وقع مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اتفاقيات شراكة استراتيجية.

وشهد الرئيسان توقيع 10 اتفاقيات مؤسسية بين الحكومتين المصرية والفرنسية، و12 اتفاقية اقتصادية خلال منتدى الأعمال، تشمل مجالات الصحة والنقل والمياه والطاقة المتجددة.

ومن المقرر عقد قمة ثلاثية تجمعهما مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في وقت لاحق اليوم بالقاهرة.

وكان الرئيس الفرنسي وصل إلى مصر، أمس الأحد، في مستهل زيارة رسمية تستغرق 3 أيام يلتقي خلالها بالرئيس المصري، حيث تركز المحادثات الثنائية على مناقشة "الحاجة الملحة" لاستعادة الهدوء ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، والخطة العربية لإعادة إعمار غزة، وهي المبادرة التي تحظى بدعم فرنسي.

ونشر ماكرون على صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، فيديو يُظهر طائرات الرافال المصرية تصاحب الطائرة الرئاسية، وكتب: "وصلنا إلى مصر برفقة طائرات رافال المصرية، فخورون بهذا لأنه يعد رمزا قويا للتعاون الاستراتيجي بيننا".