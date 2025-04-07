العالم اليوم - وزارة: الجيش الروسي يسيطر على بلدة كاترينفكا في دونيتسك

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 أبريل 2025 01:21 مساءً - أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة كاترينفكا في مقاطعة دونيتسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للإجراءات الحاسمة التي اتخذتها وحدات مجموعة الغرب، تم تحرير بلدة كاترينيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف البيان أن القوات الروسية تمكنت من استهداف القوات الأوكرانية في مناطق عدة في خاركيف ودونيتسك، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 985 عسكريا في مختلف جبهات القتال.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 3 صواريخ من طراز "هيمارس"، بالإضافة إلى 95 طائرة مسيرة أوكرانية.

أوكرانيا هاجمت البنية التحتية للطاقة 6 مرات

من ناحية ثانية، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إن أوكرانيا هاجمت البنية التحتية للطاقة الروسية 6 مرات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، على الرغم من اتفاق وقف الهجمات على منشآت الطاقة الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

وأضافت الوزارة أن هجمات أوكرانيا استهدفت منشآت طاقة ومحطات كهرباء فرعية في مناطق روستوف وفارونيج وبريانسك، بالإضافة إلى منطقتي خيرسون ودونيتسك.

وتوجه أوكرانيا اتهامات مماثلة لروسيا منذ الموافقة على اتفاق وقف الهجمات الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.