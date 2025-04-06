العمال البريطاني يوقف أحد نوابه بعد اعتقاله بتحقيق في مزاعم اغتصاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أبريل 2025 05:25 مساءً - أوقف حزب العمال البريطاني الحاكم أحد نوابه عن العمل بعد اعتقاله فيما يتعلق بتحقيق في مزاعم اغتصاب وجرائم جنسية بحق أطفال.

فقد أوقف حزب العمال عضوية دان نوريس 65 عاما والذي تم انتخابه عضوا في البرلمان خلال الانتخابات العامة العام الماضي. ويعني هذا الإجراء أن نوريس، ممثل شمال شرقي سومرست وهانهام، لن يكون عضوا في الكتلة البرلمانية لحزب العمال، على الرغم من أنه لا يزال عضوا في مجلس العموم.

ونوريس هو أيضا عمدة غرب إنجلترا، وهي سلطة إقليمية تشرف على قضايا مثل التخطيط والنقل في منطقة تضم بريستول وباث والمناطق الريفية المحيطة بها. وتم انتخابه لهذا المنصب عام 2017، ومن المقرر أن يتنحى عن منصبه بعد الانتخابات المحلية في مايو.

وقال حزب العمال في بيان أصدره أمس السبت: "تم تعليق عضوية النائب دان نوريس فور إبلاغه باعتقاله". وأضاف: "لا يمكننا التعليق أكثر في حين أن تحقيقات الشرطة لا تزال جارية".