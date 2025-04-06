دميترييف يتوقع اتصالات جديدة بين روسيا والولايات المتحدة الأسبوع المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أبريل 2025 05:25 مساءً - قال كيريل دميترييف الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، إنه من الممكن توقع إجراء اتصالات جديدة بين موسكو وواشنطن اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وفي مقابلة تلفزيونية، أضاف دميترييف الذي يترأس كذلك صندوق الاستثمار المباشر الروسي: "الأسبوع المقبل، الموعد المتوقع للاتصالات المقبلة بين روسيا والولايات المتحدة".

وخلال المقابلة، أكد دميترييف أن الشركات الأمريكية تبدي فعلا الاهتمام بالعمل في روسيا.

وقال: "على الرغم من الضغوط السياسية، تواصل العديد من الشركات الأمريكية ممارسة أعمالها بنجاح في روسيا. وهناك عدد كبير من الطلبات، من شركات أمريكية في قطاع الطاقة، في العديد من المجالات الأخرى بخصوص العمل في روسيا".

وفي وقت سابق، قال دميترييف للصحفيين إنه بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين عقد يومي الأربعاء والخميس، اجتماعات في واشنطن مع مسؤولين رئيسيين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووفقا له، تم خلالها بحث ومناقشة العديد من القضايا المتعلقة باستعادة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، بما في ذلك التعاون الاقتصادي، وكذلك استئناف حركة الطيران المباشر بين البلدين.