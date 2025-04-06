الدفاع الروسية تعلن سيطرة قواتها على قرية في مقاطعة سومي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أبريل 2025 05:25 مساءً - أفادت الدفاع الروسية اليوم الأحد بأن مجموعة قوات "الشمال" العاملة في محور كورسك حررت قرية باسوفكا الحدودية في مقاطعة سومي الأوكرانية، وكبدت العدو خسائر تزيد عن 170 جنديا خلال يوم.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها أن تشكيلات مجموعة قوات "الشمال" ألحقت خلال عملياتها الهجومية خسائر بتشكيلات 5 ألوية أوكرانية في محيط 3 قرى حدودية بمقاطعة كورسك.

وأصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية قوات ومعدات عسكرية للعدو في محيط القرى الثلاث المذكورة، إضاقة إلى مناطق 12 قرية وبلدة في أراضي مقاطعة سومي الأوكرانية المجاورة.

وأصبح إجمالي الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية في محور كورسك منذ بداية القتال، يشمل أكثر من 72320 عسكريا و404 دبابات و331 مركبة مشاة قتالية و296 ناقلة جند مدرعة و2254 مركبة قتالية مدرعة وغيرها من الأسلحة والمعدات العسكرية.

وخلال زيارته لكورسك الشهر الماضي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة إكمال تحرير أراضي المقاطعة في أقصر وقت ممكن، مشيرا إلى أهمية تشكيل منطقة أمنية عازلة في المستقبل على طول خط الحدود.