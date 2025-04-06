شهداء وجرحى مع استمرار الحرب الشاملة على القطاع .. والاحتلال يوسع العملية البرية

سلطنة عمان تدين العدوان «الإسرائيلي» المتواصل على غزة

مسقط ـ القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها للعدوان المتواصل الذي تشنُّه قوات الاحتلال «الإسرائيلي» على قطاع غزَّة، وما يرافقه من استهدافٍ متعمدٍ للمدنيين الأبرياء، بما في ذلك قصفُ مركزٍ للإيواء تابعٍ لمدرسة دار الأرقم في حيّ التفاح، وتدميرُ مستودعٍ للمستلزمات الطبية والإغاثية تابعِ للمركز السعودي للثقافة والتراث.

وجدَّدت سلطنة عُمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية مناشدتها المجتمعَ الدولي ومجلسَ الأمن باتخاذ الإجراءات الحاسمة لحماية المدنيين، ووقف هذه الانتهاكات المستمرة والخطيرة للقانون الدولي، وتحقيق العدالة للشَّعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال «الإسرائيلي» لأراضيه، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها قيامُ دولته المستقلة وعاصمتُها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وتواصل قوات الاحتلال «الإسرائيلي» حربها الشاملة على قطاع غزَّة، التي استأنفتها قبل 19 يومًا، بعدما انقلب رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو على اتفاق وقف إطلاق النار، بدعم أميركي، سياسي وعسكري.

وشنَّت قوات الاحتلال عشرات الغارات ونفذت عمليات نسف للمنازل، في وقت تصاعدت آثار منع إدخال المواد الغذائية الأساسية، وهو ما يرسم مشهدًا قاسيًا للمجاعة التي يواجهها سكان القطاع.

ومنذ فجر أمس استشهد العديد من الفلسطينيين وأصيب العشرات، في غارات الاحتلال العنيفة على مختلف أرجاء القطاع.

ووصل إلى مستشفى الأوروبي 3 إصابات إحداها خطيرة بقذيفة مدفعية أطلقتها قوات الاحتلال تجاه حي أبو طعيمة ببلدة الفخاري شرق خانيونس.

واستشهد فلسطيني وأصيب اثنان باستهداف الاحتلال منزلًا لعائلة شعت بمنطقة ميراج شمال شرق رفح. كما قصفت مدفعية الاحتلال منطقة قيزان أبو رشوان جنوب غربي مدينة خان يونس. يأتي ذلك فيما أعلن جيش الاحتلال «الإسرائيلي» الليلة قبل الماضية إطلاق عملية برية جديدة في شمال قطاع غزَّة وجنوبه.

وأكد أن العملية البرية تهدف إلى توسيع نطاق المنطقة الأمنية التي يعمل على إقامتها داخل الأراضي الفلسطينية. وسيطر جيش الاحتلال على مناطق إضافية في بيت حانون وبيت لاهيا ورفح ومحور موراج بقطاع غزَّة.