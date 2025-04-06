الزعيم الكوري الشمالي يختبر بندقية قنص حديثة

سيئول ـ ا.ف.ب: اختبر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بندقية قنص حديثة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية وذلك أثناء تفقده قوات خاصة قال إن تدريبها عزز «القدرة الحربية الفعلية لضمان النصر».

والقوات من بين آلاف الجنود الذين تقول وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية إن بيونج يانج نشرتهم في روسيا لدعم حرب موسكو ضد أوكرانيا.

وخلال تفقده وحدة عمليات خاصة الجمعة قال كيم إن «القدرة الحربية الفعلية لضمان النصر في ساحة الحرب تُعزز من خلال التدريب المكثف»، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية. وأضاف أن تدريبهم «أكثر تعبير عن الوطنية والولاء لكوريا الشمالية وضوحًا» بحسب الوكالة.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام رسمية كيم وهو ينظر من منظار بندقية قنص قالت الوكالة إنه «سيتم تزويد وحدات العمليات الخاصة بها حديثًا».

وأشرف كيم على «تدريبات إطلاق نار ببنادق آليَّة وبنادق قنص»، وبعد أن اختبر السلاح بنفسه أبدى «ارتياحه الكبير لأداء وقوة بندقية القنص التي طورناها على طريقتنا الخاصة»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية.