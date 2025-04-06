سيئول ـ ا.ف.ب: اختبر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بندقية قنص حديثة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية وذلك أثناء تفقده قوات خاصة قال إن تدريبها عزز «القدرة الحربية الفعلية لضمان النصر».
والقوات من بين آلاف الجنود الذين تقول وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية إن بيونج يانج نشرتهم في روسيا لدعم حرب موسكو ضد أوكرانيا.
وخلال تفقده وحدة عمليات خاصة الجمعة قال كيم إن «القدرة الحربية الفعلية لضمان النصر في ساحة الحرب تُعزز من خلال التدريب المكثف»، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية. وأضاف أن تدريبهم «أكثر تعبير عن الوطنية والولاء لكوريا الشمالية وضوحًا» بحسب الوكالة.
وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام رسمية كيم وهو ينظر من منظار بندقية قنص قالت الوكالة إنه «سيتم تزويد وحدات العمليات الخاصة بها حديثًا».
وأشرف كيم على «تدريبات إطلاق نار ببنادق آليَّة وبنادق قنص»، وبعد أن اختبر السلاح بنفسه أبدى «ارتياحه الكبير لأداء وقوة بندقية القنص التي طورناها على طريقتنا الخاصة»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزعيم الكوري الشمالي يختبر بندقية قنص حديثة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.