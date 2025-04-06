إقالة مدير وكالة الأمن القومي الأميركية «لعدم ولائه» لترامب

واشنطن ـ ا.ف.ب: أقيل مدير وكالة الأمن القومي الأميركية (إن إس إيه) الخميس بسبب «عدم ولائه» لدونالد ترامب، بحسب ما أكدت ناشطة التقت بالرئيس الأميركي قبيل إعلان الإقالة.

وكانت الناشطة لورا لومر المعروفة بترويج نظريات عنصرية ومؤامراتية، قد دعت الرئيس الأميركي إلى إقالة تيموثي هوج خلال لقاء في البيت الأبيض الأربعاء، بحسب وسائل إعلام أميركية عدة.

وقالت لومر عبر منصة إكس «أظهر مدير وكالة الأمن القومي تيم هوج ونائبته ويندي نوبل عدم ولائهما للرئيس ترامب. ولهذا السبب أقيلا».

وأشارت إلى أن إدارة الرئيس السابق الديموقراطي جو بايدن هي من عيّنت هوج.

وأضافت «نظرًا إلى أن وكالة الأمن القومي هي على الأرجح أقوى وكالة استخبارات في العالم، فإننا لا نستطيع السماح لشخص عيَّنه بايدن بتولي هذا المنصب».

وأقر ترامب الخميس بأنه استمع إلى لومر التي وصفها بأنها «وطنية عظيمة».

وقال الرئيس الأميركي «إنها تقدم توصيات وأحيانًا أستمع إلى تلك التوصيات»، مضيفًا «لديها دائمًا ما تقوله وعادة ما يكون بنَّاء».