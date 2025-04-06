العالم اليوم - فنانة سورية تفجع بوفاة ابنها الشاب

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 أبريل 2025 03:24 مساءً - أعلنت نقابة الفنانين السوريين فرع دمشق عبر صفحتها في "فيسبوك" خبر وفاة ابن الفنانة السورية إيمان عبد العزيز.

وفي المنشور، قالت النقابة: "تعازينا القلبية للفنانة القديرة إيمان عبد العزيز بوفاة ابنها. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ولم توضح النقابة سبب وفاة الشاب عبد الرزاق الحكيم، لكن الصور المتداولة له على مواقع التواصل توضح أنه في مقتبل العمر.

وكانت عبد العزيز قد تمنت في لقاء إعلامي أجري معها منذ فترة قريبة أن يصبح لديها منزل ملكها، ويكون من ثلاثة طوابق لتكمل حياتها مع أولادها باستقرار وهدوء، وتمنت أن تبقى بجانبهم للأبد.