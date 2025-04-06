العالم اليوم - العراق.. 8 أحكام بالإعدام بحق قتلة عائلة في مدينة الصدر

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 أبريل 2025 11:18 صباحاً - أعلنت محكمة جنايات الرصافة في العراق، الأحد، إصدار 8 أحكام بالإعدام بحق قتلة عائلة في مدينة الصدر شرقي بغداد.

وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكما بالإعدام بحق 3 مدانين من بينهم امرأة عن جريمة قتل عائلة في بغداد – مدينة الصدر مكونة من 8 أفراد بينهم أطفال".

وأضاف أنه "تم إصدار الحكم بحقهم وفقا لأحكام قانون العقوبات".

وكانت قيادة شرطة بغداد الرصافة قد أعلنت، في نهاية عام 2024، إلقاء القبض على رجل وزوجته بتهمة ارتكاب جريمة "مروعة" وهي قتل عائلة مكونة من 8 أفراد معظمهم من الأطفال، وذلك بمدينة الصدر شرقي العاصمة.