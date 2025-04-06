ارتفاع عدد قتلى زلزال ميانمار إلى 3471.. والأمطار تفاقم المعاناة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أبريل 2025 09:31 صباحاً - ذكرت وسائل إعلام رسمية في ميانمار، اليوم الأحد، أن عدد قتلى الزلزال القوي الذي تعرضت له البلاد، 28 مارس الماضي، ارتفع إلى 3471، إضافة إلى 4671 مُصابًا و214 مفقودًا.

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه وكالات الإغاثة، إن الأمطار التي هطلت في الساعات الماضية على أجزاء من ميانمار قد تُعقد جهود الإغاثة وتزيد من خطر انتشار الأمراض.

وقالت وكالات الإغاثة، إن هطول الأمطار غير الموسمية، إضافة إلى الحرارة الشديدة للغاية قد يؤدي إلى تفشي الأمراض بما في ذلك الكوليرا بين الناجين من الزلزال الذين يخيمون في العراء.

وذكر توم فليتشر كبير مسؤولي الإغاثة في الأمم المتحدة الزائر خلال منشور على منصة "إكس": "عائلات تنام أمام أنقاض منازلها بينما يتم انتشال جثث ذويها من تحت الأنقاض وخوف كبير من وقوع المزيد من الزلازل".

وأضاف: "نحتاج إلى خيام وإعطاء الأمل للناجين بينما يُعيدون بناء حياتهم المُدمّرة"، مشيرًا إلى أن العمل الجاد والمُنسق هو الأساس لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح.

وكانت دول مجاورة لميانمار، مثل الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا، من بين الدول التي أرسلت إمدادات إغاثة ورجال إنقاذ خلال الأسبوع الماضي، لدعم جهود التعافي في المناطق المُتضررة من الزلزال، التي يقطنها نحو 28 مليون شخص.

وتعهدت الولايات المتحدة، التي كانت حتى وقت قريب أكبر مانح إنساني في العالم، بتقديم ما لا يقل عن 9 ملايين دولار لميانمار لدعم المجتمعات المتضررة من الزلزال، إلا أن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين يقولون إن إلغاء برنامجها للمساعدات الخارجية قد يؤثر على استجابتها.