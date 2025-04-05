غارات أمريكية على صعدة والحديدة والحوثيون يعلنون استهداف تل أبيب

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 أبريل 2025 08:25 صباحاً - شن الطيران الأميركي، اليوم السبت، غارتين على منطقة كهلان شرق مدينة صعدة شمال البلاد.

وأفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، بأن هناك غارات جوية أمريكية تستهدف مواقع الحوثيين في مديرية باجل بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وأضافت أن هناك ضربات أمريكية متجددة على مواقع الحوثيين شمال صعدة والتحليق مستمر

ومن جانبها أعلنت جماعة الحوثيين، أنها نفذت عملية عسكرية استهدفت تل أبيب، بطائرة مسيرة من نوع "يافا".

وقالت الجماعة إن دفاعات الحوثيين الجوية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاعية من نوع Giant Shark F360 تعمل لصالح أميركا وإسرائيل، وذلك أثناء قيامها بتنفيذ مهام في أجواء محافظة صعدة، وذلك "بصاروخ أرض جو محلي الصنع".