الخارجية الأمريكية: روبيو يناقش الرسوم الجمركية مع نتنياهو

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 أبريل 2025 08:25 صباحاً - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، إن الوزير ماركو روبيو، بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ملفي غزة والرسوم الجمركية، وذلك في أعقاب سياسة الرسوم الجمركية الجديدة الشاملة التي أعلنتها الولايات المتحدة.

وتواجه صادرات السلع الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لإسرائيل، رسومًا جمركية بنسبة 17%، بحسب وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق، نقل موقع "أكسيوس" عن 4 مصادر مطلعة، قولهم إنه من المتوقع أن يزور نتنياهو البيت الأبيض، يوم الاثنين المقبل.

وأضاف الموقع أنه إذا تمت الزيارة، كما هو مقرر لها، فسيحاول نتنياهو التفاوض على اتفاق لإلغاء الرسوم الجمركية.

وأوضح أن إسرائيل حاولت التهرب من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على معظم دول العالم، بإعلانها رفع جميع الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية استباقيًا، لكن مسعاها لم يفلح.