العالم اليوم - فيديو.. عشرات القتلى في قصف إسرائيلي على مدرسة في غزة

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. عشرات القتلى في قصف إسرائيلي على مدرسة في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 أبريل 2025 07:21 مساءً - ارتفع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على مدرسة في مدينة غزة، الخميس، إلى 29 فضلا عن أكثر من 100 مصاب.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن "الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب مجزرة جديدة بحق النازحين بقصف مدرسة دار الأرقم في مدينة غزة مخلفا 29 شهيداً بينهم 18 طفلا وامرأة ومسنا، وأكثر من 100 مصاب".

وأضاف المكتب أن إسرائيل "قصفت مدرسة دار الأرقم بعدة صواريخ ذات قدرة تدميرية هائلة، رغم أنها كانت تأوي آلاف النازحين المدنيين والذين اضطروا لترك منازلهم تحت القصف الوحشي المستمر".

وبين أن "بعض الإصابات بحالة حرجة، فضلا عن وجود عدد من الشهداء والجرحى الذين لم يصلوا إلى ما تبقى من مستشفيات ومراكز طبية بمدينة غزة".

كما أشار إلى "صعوبة وصول المصابين إلى المستشفيات بسبب انهيار القطاع الصحي بالكامل".