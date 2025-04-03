العالم اليوم - بيان جديد من مصر بعد غارات إسرائيل على سوريا وغزة

انتم الان تتابعون خبر بيان جديد من مصر بعد غارات إسرائيل على سوريا وغزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 أبريل 2025 01:25 مساءً - دانت مصر بشدة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على مناطق عدة من سوريا، وقصفها عيادة في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، الخميس، إن "مصر تدين بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية الأخيرة على عدة مواقع في الأراضي السورية، في انتهاك صارخ جديد للقانون الدولي وتعد سافر على سيادة الدولة السورية واستقلالها ووحدة أراضيها، استغلالا للأوضاع الداخلية في سوريا الشقيقة".

وتابع البيان: "تطالب مصر الأطراف الدولية الفاعلة بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاه التجاوزات الإسرائيلية المتكررة، وإلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي السورية، واحترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974".

وأضافت الخارجية المصرية: "كما تدين مصر استهداف الاحتلال الإسرائيلي لعيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين في خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأردفت: "تستنكر مصر الاستهداف الإسرائيلي المتعمد للمنشآت والأطقم التابعة للوكالات والمنظمات الأممية والمنشآت الطبية، وما يعكسه هذا السلوك المشين من عدم اكتراث كامل بالقانون الدولي، وإصرار إسرائيل على مواصلة ارتكاب الجرائم دون رادع ووسط صمت دولي مخز، مؤكدة على ضرورة نأي الأطراف الدولية الفاعلة عن سياسية ازدواج المعايير ووضع حد للسلوك الإسرائيلي".