العالم اليوم - أول تعليق من الجنائية الدولية على زيارة نتنياهو للمجر

انتم الان تتابعون خبر أول تعليق من الجنائية الدولية على زيارة نتنياهو للمجر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 أبريل 2025 01:25 مساءً - ذكّرت المحكمة الجنائية الدولية المجر بأنها "ملزمة بالتعاون"، بشأن مذكرة الاعتقال الصادرة من المحكمة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وقال المتحدث باسم المحكمة فادي العبد لله للصحفيين، الخميس: "تذكّر المحكمة بأن المجر تبقى ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية".

وأعلنت بودابست، الخميس، انسحابها من المحكمة، تزامنا مع زيارة نتنياهو إلى البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في المجر "إم تي آي" عن جيرجيلي جولياس مدير مكتب رئيس الوزراء فيكتور أوربان، قوله إن حكومة البلاد قررت الانسحاب من المحكمة.

وتأتي الخطوة بعد وقت قصير من وصول نتنياهو إلى بودابست في زيارة رسمية ولقائه نظيره المجري، علما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي صدرت ضده مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.

ووصل نتنياهو إلى المجر في وقت مبكر من صباح الخميس، في أول رحلة له إلى أوروبا منذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضده، ومن المقرر عودته إلى إسرائيل يوم الأحد.

وفي نوفمبر الماضي، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال حرب غزة.