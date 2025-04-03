ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 أبريل 2025 11:25 صباحاً - ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى أكثر من ثلاثة آلاف شخص، وفق ما أعلنته السلطات المحلية اليوم الخميس

وأكد ناطق باسم المجلس العسكري في بيان أن عدد القتلى بلغ 3085 شخصًا، فيما لا يزال 341 شخصا في عداد المفقودين، كما أن هناك 4715 مصابا.

وما زالت عمليات البحث عن ناجين مستمرة بعد ستة أيام من الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قد أشارت إلى أن الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر وقع في منطقة تقع على بعد 16 كيلومترًا شمال غرب مدينة ساياينج وسط ميانمار، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وقد تزداد الظروف صعوبة بالنسبة لجهود الإغاثة الضخمة بعد أن حذر مسؤولو الأرصاد الجوية من أن أمطارًا غير موسمية قد يتواصل هطولها من الأحد إلى 11 أبريل ومن شأنها أن تهدد المناطق الأكثر تضررًا من الزلزال مثل ماندالاي وساجينج والعاصمة نايبيداو.

ويعد هذا الزلزال أحد أقوى الزلازل التي تضرب ميانمار منذ ما يقرب من 100 عام، حيث تسبب في شلل بحركة المطارات والجسور والطرق السريعة، مما فاقم الوضع في بلد يعاني بالفعل من تبعات الحرب الأهلية التي أضرت باقتصاده وتسببت في تشريد الملايين.