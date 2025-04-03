العالم اليوم - بعد 20 يوما من الغارات.. قصف أميركي على "هدف جديد" في اليمن

انتم الان تتابعون خبر بعد 20 يوما من الغارات.. قصف أميركي على "هدف جديد" في اليمن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 أبريل 2025 11:18 صباحاً - أضافت الولايات المتحدة هدفا جديدا إلى غاراتها على اليمن، عندما قصفت لأول مرة محافظة إب إلى الجنوب من صنعاء.

ونفذت المقاتلات الأميركية، ليل الأربعاء وفجر الخميس، 25 غارة جوية على أهداف قالت واشنطن إنها تابعة للحوثيين في 4 محافظات يمنية، في تصعيد هو الأوسع منذ انطلاق العمليات منتصف مارس الماضي.

وتركزت 21 ضربة جوية في محافظة صعدة، معقل الحوثيين، شملت مواقع لوجستية وعسكرية في محيط مدينة صعدة ومعسكر كهلان، وأسفرت عن مقتل أكثر من 20 شخصا في مركز تدريب.

كما استهدفت غارات أميركية قاعدة عسكرية في مديرية كتاف.

وفي الحديدة، شملت الضربات تدمير 3 منصات لإطلاق مسيّرات هجومية مخفية قرب مبنى حكومي في بلدة الصنيف، وغارة أخرى دمرت مدخل نفق في جبل المعرب قرب رأس عيسى.

كما نفذت القوات الأميركية أولى غاراتها في محافظة إب، حيث دمرت برج اتصالات ومنظومة تشويش إلكتروني في جبل نامه، مما أسفر عن مقتل عنصر حراسة.

واستهدفت غارة طائرة مسيّرة سيارة تقل قياديا ميدانيا ومرافقيه بين مديريتي بلاد الروس وسنحان، في هجوم اعتبره مراقبون مؤشرا على استهداف مباشر للهيكل القيادي لجماعة الحوثي.

ولا تزال الحملة الأميركية مستمرة، حيث ربطت إدارة ترامب ضرباتها الجوية ضد الحوثيين بمحاولة الضغط على إيران بسبب تقدم برنامجها النووي.

ورغم عدم تقديم تفاصيل دقيقة حول الحملة وأهدافها، كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الثلاثاء، أن إجمالي الضربات تجاوز 200.

وقالت إن "إيران أصبحت ضعيفة للغاية نتيجة لهذه الهجمات، وقد رأينا أن القصف استهدف قادة حوثيين رئيسيين. تم القضاء على شخصيات مهمة كانت مسؤولة عن شن هجمات على السفن الحربية والتجارية، ولن تتوقف هذه العمليات حتى يتم استعادة حرية الملاحة في هذه المنطقة".