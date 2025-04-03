العالم اليوم - أسهم اليابان تهبط لأدنى مستوى في 8 أشهر بضغط من رسوم ترامب

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 أبريل 2025 11:18 صباحاً - تعرضت الأسهم اليابانية لموجة هبوط حادة، إذ تراجع المؤشر نيكي الياباني إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر، في ختام تعاملات الخميس بعد أن كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية المضادة ومنها رسوم أكثر من المتوقع بنسبة 24 بالمئة على السلع اليابانية.

وتراجع المؤشر نيكي بما وصل إلى 4.6 بالمئة في التعاملات المبكرة، ليصل إلى 34102 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ السابع من أغسطس. لكن المؤشر عوض بعض خسائره ليغلق منخفضا 2.8 بالمئة مسجلا 34735.93 نقطة.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 4.3 بالمئة خلال الجلسة قبل أن يتعافى قليلا لينهي التعاملات اليوم الخميس على انخفاض نسبته 3.1 بالمئة، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وقال كازو كاميتاني خبير الأسهم في شركة نومورا للأوراق المالية "كنا نعتقد أن الرسوم الجمركية ستكون عشرة بالمئة وربما 20 بالمئة لكنها بدلا من ذلك بلغت 24 بالمئة... لنسمها صدمة رسوم ترامب... السوق عازفة تماما عن المخاطرة".

وسجل قطاع البنوك أسوأ أداء بين مؤشرات القطاعات الفرعية المدرجة في بورصة طوكيو وعددها إجمالا 33 قطاعا، إذ انخفض 7.2 بالمئة، بعد أن أدى انخفاض حاد في عوائد السندات إلى تدهور توقعات الدخل من الإقراض والاستثمار.

كما أثار التأثير المحتمل للرسوم الجمركية على النمو المحلي والعالمي تكهنات بأن بنك اليابان المركزي قد يضطر إلى تأجيل أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة.

وسجل سهم شركة ريسونا القابضة أسوأ أداء على المؤشر نيكي، إذ انخفض 8.7 بالمئة.

وانخفض مؤشر شركات الشحن ستة بالمئة، وتراجع سهم شركة نيبون يوسن، أكبر شركة شحن في اليابان 5.6 بالمئة. وفي مقابلة مع رويترز هذا الأسبوع، عبر رئيس الشركة عن مخاوفه من أن الحواجز التجارية الأميركية قد تؤدي في نهاية المطاف إلى إبطاء تدفقات الشحن.

وأدى ارتفاع الين، الذي يعتبر ملاذا آمنا، إلى تفاقم خسائر العديد من شركات تصدر منتجاتها.

وانخفض المؤشر الفرعي لشركات صناعة السيارات في بورصة طوكيو 4.5 بالمئة مع تراجع سهم تويوتا موتور 5.2 بالمئة.

وشركات صناعة الأدوية كانت من بين الأسهم القليلة التي ارتفعت، عقب صدور وثيقة توضيحية من البيت الأبيض تضمنت الأدوية إلى جانب أشباه الموصلات ضمن قائمة قصيرة من المنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية المضادة.

وأنهت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق التداولات على انخفاض لكنها عوضت بعض الخسائر الأكبر التي سجلتها وقت سابق من الجلسة. وهبط سهم طوكيو إلكترون 3.7 بالمئة بينما هوى سهم أدفانتست 4.5 بالمئة.