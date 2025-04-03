العالم اليوم - بعد وصول نتنياهو.. المجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية

انتم الان تتابعون خبر بعد وصول نتنياهو.. المجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 أبريل 2025 11:18 صباحاً - أعلنت المجر، الخميس، انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في المجر "إم تي آي" عن جيرجيلي جولياس مدير مكتب رئيس الوزراء فيكتور أوربان، قوله إن حكومة البلاد قررت الانسحاب من المحكمة.

وتأتي الخطوة بعد وقت قصير من وصول نتنياهو إلى بودابست في زيارة رسمية ولقائه نظيره المجري، علما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي صدرت ضده مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.

ووصل نتنياهو إلى المجر في وقت مبكر من صباح الخميس، في أول رحلة له إلى أوروبا منذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضده، ومن المقرر عودته إلى إسرائيل يوم الأحد.

وفي نوفمبر الماضي، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال حرب غزة.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو أوربان، الذي وجه الدعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بعد فترة وجيزة من صدور مذكرة الاعتقال، موضحا أنه لن يواجه الاعتقال من قبل السلطات المجرية.

ورغم أن المجر صادقت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ذي الصلة، فإنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكامه.

وخلافا للممارسة المعتادة في إسرائيل، لم يتم الكشف عن أي تفاصيل حول الزيارة مسبقا، كما رفض المكتب الصحفي لرئيس الوزراء المجري التعليق عندما سئل عن ذلك.

ويعزو مراقبون هذه السرية إلى الطبيعة الحساسة للزيارة، نظرا لمذكرة الاعتقال الصادرة ضد نتنياهو.