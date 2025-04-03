العالم اليوم - بعد الغارات.. رسالة "مباشرة وعنيفة" من إسرائيل إلى الشرع

انتم الان تتابعون خبر بعد الغارات.. رسالة "مباشرة وعنيفة" من إسرائيل إلى الشرع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 أبريل 2025 11:18 صباحاً - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس، إن القوات الإسرائيلية ستبقى في المناطق العازلة داخل سوريا وستتحرك للتصدي للتهديدات لأمنها.

وحذر كاتس في بيان، الرئيس السوري أحمد الشرع، مخاطبا إياه باسمه الحركي "أبو محمد الجولاني"، من أن سوريا "ستدفع ثمنا باهظا إذا سمحت لقوات معادية لإسرائيل بالدخول".

وأضاف أن الضربات الجوية الليلة الماضية على حماة ودمشق "رسالة واضحة وتحذير للمستقبل. لن نسمح بأي ضرر يلحق بأمن إسرائيل".

وليل الأربعاء قال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارات جوية على قاعدتين جويتين ومواقع للبنية التحتية العسكرية في مدن دمشق وحماة وحمص السورية.

وذكرت وزارة الخارجية السورية في بيان أن "موجة العدوان الإسرائيلي الأخيرة على سوريا" أسفرت عن تدمير شبه كامل لمطار حماة العسكري وإصابة عشرات المدنيين والعسكريين.

وأضافت: "يمثل هذا التصعيد غير المبرر محاولة متعمدة لزعزعة استقرار سوريا وإطالة معاناة شعبها".

ومنذ سقوط نظام الأسد، شنت إسرائيل عشرات الغارات على البلاد لتدمر معظم قدرات الجيش السوري، كما تقدمت قواتها لاحتلال مواقع استراتيجية داخل الأراضي السورية.

ولسنوات ظلت إسرائيل تشن غارات جوية على سوريا خلال حكم الأسد، مستهدفة ما وصفتها بمنشآت عسكرية مرتبطة بإيران وعمليات نقل أسلحة من طهران إلى حزب الله اللبناني.