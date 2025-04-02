العالم اليوم - مبيعات جنرال موتورز في أميركا ترتفع 17% خلال الربع الأول

انتم الان تتابعون خبر مبيعات جنرال موتورز في أميركا ترتفع 17% خلال الربع الأول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 أبريل 2025 12:24 مساءً - أعلنت مجموعة صناعة السيارات الأميركية جنرال موتورز ارتفاع مبيعاتها في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 16.7 بالمئة سنويا، مع نمو مبيعات علاماتها التجارية الأربع بأكثر من 10 بالمئة سنويا.

وقالت المجموعة إن إجمالي مبيعاتها في السوق الأميركية خلال الربع الأول بلغ 693363 سيارة، مقابل 594233 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مضيفة أنها ظلت قائدة السوق في قطاعي الشاحنات الخفيفة والسيارات الرياضية متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في).

وأشارت الشركة إلى أن الربع الأول من العام الحالي شهد 75 يوم عمل، مقابل 77 يوم عمل في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتتوقع جنرال موتورز احتلال المركز الثاني من حيث المبيعات في سوق السيارات الكهربائية بالولايات المتحدة مع نمو مبيعاتها من هذه السيارات بنسبة 94 بالمئة خلال الربع الأول.

وبحسب الشركة زادت مبيعات سيارات شيفروليه بنسبة 14 بالمئة وهو أفضل ربع أول من السنة منذ 2019.

وحققت سيارات شيفي الكهربائية من جنرال موتورز أسرع معدل نمو في السوق الأميركية، بفضل الأداء القوي لطرازي إيونيكس إي.في وبليزر إي.في.

وزادت مبيعات سيارات كاديلاك بنسبة 21 بالمئة مع زيادة مبيعاتها من السيارات الكهربائية بنسبة 37 بالمئة.

وسجلت العلامة التجارية جي.إم.سي أفضل أداء في الربع الأول من العام، مقارنة بأي فترة مماثلة على الإطلاق مع زيادة المبيعات بنسبة 18 بالمئة سنويا. وزادت مبيعات سيارات بويك بنسبة 39 بالمئة.