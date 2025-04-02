العالم اليوم - ترامب متفائل بإتمام صفقة تيك توك قبل الموعد النهائي للحظر

انتم الان تتابعون خبر ترامب متفائل بإتمام صفقة تيك توك قبل الموعد النهائي للحظر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 أبريل 2025 12:24 مساءً - مع اقتراب الموعد النهائي لإبرام صفقة بشأن تطبيق "تيك توك" هذا الأسبوع، أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أنه واثق من أن إدارته يمكن أن تتوسط في اتفاق مع شركة "بايت دانس"، التي تمتلك تطبيق التواصل الاجتماعي ومقرها الصين.

وفي حديثه مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، في وقت متأخر من مساء الأحد، قال ترامب إن "هناك اهتماما هائلا بتيك توك".

وأضاف أنه "يود أن يرى أن تيك توك مستمر في العمل".

جاءت تصريحات الرئيس قبل أقل من أسبوع من الموعد النهائي المقرر في الخامس من أبريل الجاري والذي يطالب "بايت دانس" ببيع تيك توك أو مواجهة حظر في الولايات المتحدة.

وقال ترامب "لدينا الكثير من المشترين المحتملين".

وقال ترامب أيضا إن الإدارة "تتعامل مع الصين التي تريد ذلك أيضا لأنها قد تكون لها علاقة به".

وفي الأسبوع الماضي، قال ترامب إنه سيدرس خفض الرسوم الجمركية على الصين إذا وافقت حكومتها على بيع عمليات تيك توك في الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد قال الشهر الماضي إنه "على الأرجح" سيمدد الموعد النهائي لبيع تيك توك إذا لم يتم التوصل إلى صفقة.

وكان ترامب قد وقع أمرا تنفيذيا في يناير الماضي يقضي بتمديد الموعد النهائي لشركة تيك توك إلى أبريل لقطع علاقاتها مع شركتها الأم، بايت دانس.

وردا على سؤال حول التمديد المحتمل، قال ترامب آنذاك إنه ليس هناك حاجة إلى تمديد في الوقت الحالي لأنه لا يزال هناك شهر قبل الموعد النهائي.

وقال: "لكن إذا كنت بحاجة إلى التمديد، فمن المحتمل أن أقوم بالتمديد.. لدينا الكثير من الاهتمام بتيك توك".